Букин: после рождения ребёнка Степанова стала более открытой
«Я просто стала счастливее, спокойнее в каких‑то моментах. Но с появлением детей ты становишься более ответственной к своему здоровью и людям вокруг себя», — цитирует Степанову «Матч ТВ».
По словам Букина, Александра в некоторых моментах стала немножко трусить.
«Целой надо домой вернуться. Нужно более агрессивно подходить к каким‑то вещам: тут поддержка, вставай. (Смеётся.) Но Саша стала более открытой — это точно», — добавил Букин.
Пара одержала победу на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске. Это третья победа подряд на национальном турнире. Они также становились чемпионами в 2021 и 2022 годах.
Третьего января 2022 года у Ивана и хореографа Алёны Самарской родился сын Артём. В марте 2023 года Степанова родила дочь.
Ранее Степанова прокомментировала победу пары на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске.