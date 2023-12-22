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Букин: после рождения ребёнка Степанова стала более открытой

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Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин рассказали, как изменилась их жизнь с появлением детей.

«Я просто стала счастливее, спокойнее в каких‑то моментах. Но с появлением детей ты становишься более ответственной к своему здоровью и людям вокруг себя», — цитирует Степанову «Матч ТВ». 

По словам Букина, Александра в некоторых моментах стала немножко трусить.

«Целой надо домой вернуться. Нужно более агрессивно подходить к каким‑то вещам: тут поддержка, вставай. (Смеётся.) Но Саша стала более открытой — это точно», — добавил Букин.

Пара одержала победу на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске. Это третья победа подряд на национальном турнире. Они также становились чемпионами в 2021 и 2022 годах.

Третьего января 2022 года у Ивана и хореографа Алёны Самарской родился сын Артём. В марте 2023 года Степанова родила дочь.

Ранее Степанова прокомментировала победу пары на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске.

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