Фигуристка Степанова после победы на ЧР назвала этот сезон самым запоминающимся
«Это самый запоминающийся сезон в нашей карьере. Всё было очень ответственно — смена тренеров, возвращение после травмы», — цитирует Степанову Sport24.
Её партнёр поблагодарил болельщиков за поддержку в Челябинске.
Степанова и Букин в третий раз выиграли национальный турнир. Они также становились чемпионами в 2021 и 2022 годах.
На второй позиции расположились Елизавета Худайбердиева и Егор Базин с результатом 204,90 балла. Третьи — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (198,90).
Ранее Татьяна Навка поддержала участие российских спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе.