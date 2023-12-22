Фигуристка Степанова после победы на ЧР назвала этот сезон самым запоминающимся

Фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, прокомментировала победу пары на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске.

«Это самый запоминающийся сезон в нашей карьере. Всё было очень ответственно — смена тренеров, возвращение после травмы», — цитирует Степанову Sport24.

Её партнёр поблагодарил болельщиков за поддержку в Челябинске.

Степанова и Букин в третий раз выиграли национальный турнир. Они также становились чемпионами в 2021 и 2022 годах.

На второй позиции расположились Елизавета Худайбердиева и Егор Базин с результатом 204,90 балла. Третьи — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (198,90).

Ранее Татьяна Навка поддержала участие российских спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе.