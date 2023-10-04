Хавронина и Нарижный победили в танцах на льду на Мемориале Панина-Коломенкина
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Пара в сумме набрала 196,6 балла. Второе место у Варвары Курносенко и Фёдора Варламова (178,68), а третьи — Дарья Савкина и Александр Вахнов (172).
1 декабря 2022 года генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что пара Аннабель Морозов — Дэвид Нарижный распалась.
16 января Хавронина не захотела продолжать сотрудничество с Дарио Чиризано. Позже Нарижный принял решение выступать с Хаврониной и перейти в группу Дениса Самохина.
Ранее тренер по фигурному катанию Ирина Жук рассказала, как ей и её ученикам удаётся сохранять мотивацию, несмотря на отстранение России от международных соревнований.