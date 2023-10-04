Жук: если будем думать о допуске до международных турниров, то потеряем все силы

Тренер по фигурному катанию Ирина Жук рассказала, как ей и её ученикам удаётся сохранять мотивацию, несмотря на отстранение России от международных соревнований.

«Мы вообще об этом не думаем, просто делаем своё дело. Если будем об этом рассуждать, то потеряем все силы и мотивацию. Сейчас есть российские соревнования, выступаем. Будут международные, поедем туда», — цитирует Жук «Газета.Ru».

Международный союз конькобежцев (ISU) 28 июня принял решение не включать российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российских спортсменов в нейтральном статусе.