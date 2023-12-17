С минимумом промахов: Сливко и Лазовский выиграли масс-старты на этапе Кубка Содружества по биатлону в Уфе

Виктория Сливко одержала победу в большом масс-старте на этапе Кубка Содружества по биатлону в Уфе. Россиянка допустила лишь один промах на четырёх огневых рубежах и на 12,2 секунды опередила Анастасия Егорову. Бронза досталась Наталье Гербуловой, в финишном створе расправившейся с Анастасией Батмановой и Ксенией Довгой. В свою очередь, у мужчин золото завоевал белорус Дмитрий Лазовский, не закрывшей лишь две мишени. А в споре за серебро верх взял Александр Логинов, лишь на последнем повороте обогнавший Антона Бабикова.

Триумф Лазовского и спор Логинова с Бабиковым

Второй этап Кубка Содружества по биатлону завершали большие гонки с общего старта. В мужской принимало участие аж 60 человек — в два раза больше, чем в классических. Всего им предстояло пройти шесть кругов, причём на первых двух они попеременно заходили на стрельбище. Сначала это делали представители второй тридцатки, после чего их сменяли спортсмены из первой. А уже оставшуюся часть забега все работали в общей группе. И хотя временами на дистанции откровенно тесно, это сделало соревнования ещё более непредсказуемыми.

Например, у мужчин в топ-30 финишировали сразу семеро атлетов, которые бы не имели возможности выступить в традиционном масс-старте. Самый впечатляющий прорыв совершил Максим Цветков, переместившийся с 54-й на 23-ю строчку, но главным открытием стал Даниил Усов. Тот вышел на трассу под 33-м номером, лишь дважды промахнулся и остановился в шаге от бронзы, опередив лидеров общего зачёта в лице Антона Смольского и Эдуарда Латыпова, а также идущего четвёртым Александра Поварницына.

И это при том, что на заключительный огневой рубеж Усов прибыл лишь шестым — уже после лидирующей группы. Но обгонявшие его Алексей Вагин и Даниил Серохвостов провалились на стойке и допустили два и три промаха соответственно, из-за чего выпали из первой пятёрки.

Там же решилась и судьба золотой медали. Пока конкуренты палили мимо, Антон Бабиков, Александр Логинов и Дмитрий Лазовский уверенно закрывали одну мишень за другой. Но когда у троих оставалось по одному патрону, россияне синхронно дрогнули, в то время как белорус сохранил спокойствие и покинул стрельбище в ранге лидера. И не только не замедлился, но даже увеличил гандикап от соперников. Хотя на финише явно не спешил и даже успел взять флаг из рук тренера.

«Это незабываемые чувства, когда передают флаг. Это не первый раз, когда я финишировал с ним. Сначала это случилось на юниорском чемпионате мира в Раубичах, во второй раз — в Уфе после нашего возвращения, а потом снова в Уфе. Класс!» — признался Лазовский «Матч ТВ».

Спор за серебро получился куда более напряжённым. Да, Логинов преимущественно шёл впереди, но Бабиков долгое время не отставал, а перед выходом на стадион и вовсе обошёл соотечественника. Но ненадолго. Александр воспользовался его заминкой на повороте, обошёл по внутреннему радиусу и своего уже не упустил.

«Каждое утро слышал от Александра о том, что он не готов, никуда не пойдёт, даже завтракать не будет. На пристрелке проехал два круга вокруг биржи, а потом смотришь, как он уезжает от тебя. Это уровень Логинова, его талант… Конечно, устал. Думал, если он пойдёт мне в спину, то, отойдя влево, будет удобнее зайти в поворот, но Логинов и так уже собирался со мной поравняться. Поэтому, когда я отошёл влево, понимал, придётся его «вырезать», но это будет не совсем культурно. Знал, он сильнее немного на финишной прямой, поэтому пытаться таким путем его побеждать было бы недостойно», — признался Бабиков.

В свою очередь, стартовавший 20-м Логинов поздравил Бабикова с бронзой и оценил его выступление на «твёрдую четвёрку», но относительно своего состояния высказался неоднозначно.

«У меня с формой всё и так сложнее: выходя на каждую гонку, я не представляю, как она у меня пройдёт. Рад, что сумел сегодня справиться с ветром на огневых рубежах… Я уже не верю, что верну свои лучшие кондиции, но во всяким случае могу набрать те, в которых получаю удовольствие на финишном круге», — признался серебряный призёр.

Доминирование Сливко и провал Солы

Наверняка женский масс-старт мог стать ещё более зрелищным, если бы в нём принимала участие Кристина Резцова, но лидер общего зачёта Кубка России была вынуждена сняться из-за защемления нерва. Однако на уровне конкуренции это никак не отразилось. Забег выдался крайне любопытным, а о феноменальной плотности говорил тот факт, что ставшая пятой Ксения Довгая уступила победительнице лишь 17,5 секунды.

Ей стала Виктория Сливко, очень ровно отработавшая как на дистанции, так и на стрельбище. Она захватила лидерство уже после второго рубежа и не отпустила его вплоть до самого конца, хотя на заключительной стойке и была небезупречна, прервав серию из 19 точных попаданий. Но на равных сражавшаяся с ней Наталья Гербулова не смогла воспользоваться её осечкой и дважды выстрелила мимо.

«Уфа — это место силы. Я очень рада, вы не представляете. Действительно, очень много работала, и вот он результат, который хочется видеть и к которому ты стремишься. У меня просто не хватает эмоций, не могу выразить всё, что у меня внутри. Наверное, мне хочется плакать, кричать от счастья — это здорово… На самом деле достаточно уверенно себя чувствовала ходом первые три круга. Стрельба меня как‑то окрыляла… Потом стало немножко тяжело. Но счастлива, что справилась», — призналась биатлонистка.

При этом Сливко не стала следовать примеру Лазовского и брать российский триколор из рук наставников, ведь опасалась Анастасии Егоровой, отставшей от неё лишь на 12,2 секунды. Та здорово провела забег и не закрыла лишь две мишени, а на второй стойке и вовсе обошлась без ошибок, благодаря чему и обошла сразу ряд конкуренток. Включая Анастасию Батманову, покидавшую стрельбище в статусе главной преследовательницы Сливко.

«Я начинаю разгоняться, это видно и заметно, я это чувствую. От гонки к гонке прихожу в своё оптимальное состояние. Люблю подъёмы, на первом же я Настю (Батманову. — RT) догнала, «съела» и убежала… Две недели потренируюсь — и в бой, побегу ещё быстрее», — сказала Егорова.

В итоге, Батманова была вынуждена бороться за бронзу, но и тут не преуспела. На шестой круг ей не хватило сил, в результате, она пропустила вперёд не только вышеназванную Егорову, но и Гербулову. Да и Довгой не проиграла лишь чудом, опередив её на 0,3 секунды.

«Когда догоняла Батманову, то складывалось впечатление, что могу бороться за медаль… Понимала, если приближусь к третьему месту на последнем спуске, то на финише должна справиться. В детстве много ускорялась, спасибо за это папе», — заявила Гербулова.

При этом главным разочарованием стало выступление Анны Солы. Белоруска вышла на трассу под вторым номером, но допустила сразу семь промахов и откатилась аж на 16-ю строчку с отставанием в 2 минуты 53,2 секунды. Больше позиций потеряла лишь Алина Кудисова. Уроженка Советского начинала 11-й, но не закрыла аж восемь мишеней и довольствовалась лишь 37-м местом.