Второй триумф Дербушевой и реванш Серохвостова: как прошли гонки преследования на этапе Кубка Содружества по биатлону

Даниил Серохвостов выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Уфе. Он допустил четыре промаха, но всё-таки опередил Кирилла Бажина, который ошибся лишь однажды. Победитель спринта Эдуард Латыпов не закрыл семь мишеней и довольствовался бронзой. Тамара Дербушева же, напротив, подтвердила свой пятничный успех и во второй гонке подряд поднялась на верхнюю ступеньку пьедестала. Серебро — на счету Анастасии Шевченко, которая единственной из всех участниц не допустила ни одной осечки на огневых рубежах, а бронза — у Ирины Казакевич, заработавшей три штрафных круга.

Субботняя гонка преследования у мужчин в рамках второго этапа Кубка Содружества получилась богатой на промахи, а потому достаточно захватывающей. Закрутил интригу уже на первом огневом рубеже победитель спринта Эдуард Латыпов, закрыв всего две мишени из пяти и подарив соперникам шикарный шанс на золото. Даниил Серохвостов, который шёл с отставанием от уфимца почти в 20 секунд, отработал на лёжке безупречно и отправился на второй круг с преимуществом в 54 секунды от партнёра по сборной.

Из первой десятки преследователей по два раза промахнулись Александр Логинов и Иван Тулатин, по одной осечке допустили Евгений Сидоров и Евгений Гараничев. Причём для бронзового призёра сочинской Олимпиады этот промах стал первым за все прошедшие гонки нового сезона. Карим Халили перечеркнул свои надежды вклиниться в борьбу за награды, отправив в молоко сразу три патрона.

Серохвостов тем временем наращивал отрыв от Латыпова, которому в спину дышал Кирилл Бажин. Огромный шанс для Эдуарда вернуться в борьбу за золото лидер подарил на третьем огневом рубеже, с ходу промазав дважды. Однако уфимец этим презентом воспользоваться не сумел — вновь оставил незакрытыми три мишени и вместо погони за соперником отправился наматывать штрафные круги. «На стойке просто ничего не получалось», — посетовал впоследствии биатлонист.

Именно на этом рубеже случился неприятный эпизод с участием белоруса Дмитрия Лазовского. Спортсмен закрыл две мишени, а когда перевёл прицел на третью, увидел, что установка закрыта. Он обратился к судьям, но никто в динамике момента не мог понять, в чём проблема. Как выяснилось позже, по чужим мишеням стрелял Пётр Пащенко. Белорусский биатлонист не стал дожидаться, пока официальные лица разберутся в ситуации, разрядил обойму в сторону мишеней и побежал дальше.

Нервное напряжение дало о себе знать во время заключительной стрельбы: Дмитрий допустил два промаха и не смог включиться в борьбу за медали. Он финишировал десятым, но после гонки судьи пересмотрели результат и сняли с времени атлета 1 минуту и 10 секунд, посчитав, что именно столько он потерял из-за проблемы с мишенями. Таким образом, Лазовский поднялся на четвёртое место, но многие спортсмены стали выражать недовольство, аргументируя это тем, что сопернику скостили слишком много, да и мишени он на самом деле не закрыл. Тогда жюри собралось во второй раз, пересмотрело видео инцидента и решило вычесть лишь 30 секунд. В итоге белорус стал пятым.

Серохвостов же к последней стойке был практически недосягаем — опережал Бажина более чем на минуту и мог позволить себе безболезненно промазать дважды. Ровно столько осечек Даниил и допустил. Кирилл же, как из пулемёта, закрыл все пять мишеней и бросился за соперником, однако сил, чтобы догнать одного из самых быстрых биатлонистов страны, у уроженца Свердловской области уже не хватило.

Равно как не сумел навязать борьбу Латыпову на финишном круге Логинов, хотя на выходе со стадиона их разделяло всего 3 секунды. В итоге у Латыпова вторая бронза пасьюта в сезоне.

«Я вчера пришёл опустошённый после финиша. Радость была, но не было сил и энергии, холод очень много забирает. Гонки в мороз очень затратные. Сегодня, видать, вышел с опустошённым состоянием, тяжело было бороться», — подвёл итог гонки биатлонист в эфире «Матч ТВ».

В свою очередь, Серохвостов, одержавший первую победу в сезоне, был недоволен четырьмя промахами, допущенными на огневых рубежах, но прокомментировал их с юмором.

«Было скучно (бежать одному. — RT). Я ждал кого-нибудь, специально промазал, чтобы Кирюха подошёл», — со смехом сказал биатлонист.

В женском спринте результаты были гораздо плотнее, нежели в мужском, поэтому с первых метров завязалась интересная контактная борьба. Сразу четверо спортсменок — Тамара Дербушева, белоруска Анна Сола, Виктория Сливко и Анастасия Шевченко — стартовали в пределах 11 секунд друг от друга. Ирина Казакевич, хотя и уступала лидеру 19 секунд, за первый круг смогла подтянуться ближе, а быстрая и точная стрельба лёжа позволила ей войти в тройку, потеснив Сливко и Шевченко. Сола тем временем обошла Дербушеву и вышла на первую позицию.

Вторая стрельба внесла свои коррективы в расположение спортсменок: Тамара вернула себе лидерство, уверенно закрыв все мишени, а белоруска, допустив один промах, отстала от неё на 10 секунд. Примерно на таком же расстоянии от Анны покинула стадион и Казакевич, также вынужденная преодолеть один штрафной круг. Шевченко же довольно сильно уступала соперницам в скорости и даже без осечек шла лишь четвёртой.

К счастью Анастасии, её соперницы в этот день допускали слишком много ошибок, которые в итоге и стоили им мест на пьедестале. Так, на двух оставшихся огневых рубежах Сола добавила к своему промаху ещё три, что перечеркнуло все её предыдущие усилия. Лишь по разу промахнулась Казакевич, и это дало ей возможность забрать бронзу. А безупречная точность Шевченко, которая единственной из всех участниц пасьюта закрыла все 20 мишеней, позволила ей финишировать на втором месте. Дербушева же заработала по ходу гонки настолько весомое преимущество, что даже один промах последним патроном не помешал ей одержать вторую победу подряд.