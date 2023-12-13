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Биатлонистка Гербулова не считает пиаром жалобу на условия проживания в Уфе

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Российская биатлонистка Наталья Гербулова отреагировала на обвинения в пиаре после жалобы на условия проживания в гостинице в Уфе, где пройдёт второй этап Кубка Содружества.
Биатлонистка Гербулова не считает пиаром жалобу на условия проживания в Уфе
  • РИА Новости

«Пиара с моей стороны не было. Это всё ради того, чтобы спортсмены, которые приезжают на соревнования, жили в комфортных условиях. Вот и всё», — заявила Гербулова в совместном Telegram-канале, который ведёт с российскими биатлонистками Екатериной Носковой, Алиной Кудисовой и Анастасией Гореевой.

Второй этап Кубка Содружества по биатлону пройдёт с 15 по 17 декабря.

Ранее директор спорткомплекса в Уфе Виктор Никитин выразил мнение, что Гербулова пиарится.

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