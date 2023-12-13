Биатлонистка Гербулова не считает пиаром жалобу на условия проживания в Уфе
- РИА Новости
«Пиара с моей стороны не было. Это всё ради того, чтобы спортсмены, которые приезжают на соревнования, жили в комфортных условиях. Вот и всё», — заявила Гербулова в совместном Telegram-канале, который ведёт с российскими биатлонистками Екатериной Носковой, Алиной Кудисовой и Анастасией Гореевой.
Второй этап Кубка Содружества по биатлону пройдёт с 15 по 17 декабря.
Ранее директор спорткомплекса в Уфе Виктор Никитин выразил мнение, что Гербулова пиарится.