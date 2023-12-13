Директор спорткомплекса в Уфе считает, что биатлонистка Гербулова пиарится

Директор уфимского спорткомплекса Виктор Никитин высказался о ситуации с условиями проживания спортсменок.

«Недовольство условиями проживания возникло только у Гербуловой. Во‑первых, она опубликовала несколько видео из разных номеров, хотя сама жила в новом. Она просто пиарится, в прошлом году в комплексе в Ижевске у неё была такая же история», — цитирует Никитина «Матч ТВ».

В совместном Telegram-канале Натальи Гербуловой, Екатерины Носковой, Алины Кудисовой и Анастасии Гореевой было опубликовано видео с критикой условий проживания в гостинице в Уфе, а именно некачественного ремонта в номерах, отсутствия шторы для душа, сиденья на унитазе, а также неисправного смесителя над раковиной.

Первые гонки второго этапа Кубка Содружества запланированы на 15 декабря.

Ранее обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась об условиях проживания российских биатлонистов в Уфе перед вторым этапом Кубка Содружества.