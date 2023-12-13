Вайцеховская считает, что в СБР должны были заранее оценить условия проживания в Уфе

Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась об условиях проживания российских биатлонистов в Уфе перед вторым этапом Кубка Содружества.

«В своё время знакомый рассказывал, как делались рекламные открытки в турбизнесе какой-то из африканских стран: перед объективом ставили зелёную ветку, оторванную с ближайшего куста, и вместо голой и пыльной пустыни на фотографии получался вполне себе оазис. Примерно по такой же технологии, полагаю, в некоторых городах работает гостиничный бизнес, где картинка, которая стоит на сайте, становится важнее реальной. Как следствие, мы получаем отель для биатлонистов в Уфе с кранами, подающими воду мимо раковины, с неотмытыми после ремонта душевыми кабинами и унитазами и ледяным сквозняком из вентиляционных отверстий. А всего-то стоило предварительно отправить кого-то из менеджеров федерации в отель и убедиться, что спортсмены, приехав на турнир, будут иметь возможность нормально отдыхать и готовиться к соревнованиям. А не чистить, простите за грубость, сортиры и затыкать протекающие трубы», — заявила Вайцеховская.

Она также ответила на вопрос, можно ли отнестись к этой ситуации как к курьёзу.

«Наверное, да. Но вряд ли это правильно. Особенно сейчас, когда государство выделяет очень большие средства на то, чтобы сохранить в атлетах чувство собственного достоинства, дать им ощущение, что они нужны, что их любят и ценят. Что их профессия (не самая простая, кстати) по-прежнему важна для страны. И ведь для этого не требуется никаких сверхусилий. Нужно просто профессионально делать своё дело», — добавила Вайцеховская.

Ранее сообщалось, что Союз биатлонистов России (СБР) разберётся в ситуации с условиями проживания спортсменок в Уфе.