В СБР пообещали разобраться в ситуации с условиями проживания биатлонисток в Уфе

Союз биатлонистов России (СБР) разберётся в ситуации с условиями проживания спортсменок в Уфе.

«Видео не смотрел, присылать не надо. Мы разберёмся», — цитирует президента организации Виктора Майгурова РИА Новости.

В совместном Telegram-канале Натальи Гербуловой, Екатерины Носковой, Алины Кудисовой и Анастасии Гореевой было опубликовано видео с критикой на условия проживания в гостинице в Уфе, а именно на некачественный ремонт в номерах, отсутствие шторы для душа, сиденья на унитазе, а также на неисправный смеситель над раковиной.

Первые гонки второго этапа Кубка Содружества запланированы на 15 декабря.

Ранее сообщалось, что участники второго этапа Кубка Содружества по биатлону не могут проводить тренировки в Уфе из‑за сильных морозов.