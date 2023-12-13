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В СБР пообещали разобраться в ситуации с условиями проживания биатлонисток в Уфе

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Союз биатлонистов России (СБР) разберётся в ситуации с условиями проживания спортсменок в Уфе.
В СБР пообещали разобраться в ситуации с условиями проживания биатлонисток в Уфе
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Видео не смотрел, присылать не надо. Мы разберёмся», — цитирует президента организации Виктора Майгурова РИА Новости. 

В совместном Telegram-канале Натальи Гербуловой, Екатерины Носковой, Алины Кудисовой и Анастасии Гореевой было опубликовано видео с критикой на условия проживания в гостинице в Уфе, а именно на некачественный ремонт в номерах, отсутствие шторы для душа, сиденья на унитазе, а также на неисправный смеситель над раковиной.

Первые гонки второго этапа Кубка Содружества запланированы на 15 декабря.  

Ранее сообщалось, что участники второго этапа Кубка Содружества по биатлону не могут проводить тренировки в Уфе из‑за сильных морозов.

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