Серохвостов: после двух промахов на последнем рубеже понимал, что ухожу первым

Российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о своей победе в гонке преследования на втором этапе Кубка Содружества.

«Претензии к себе имеются, да. Наверное, поэтому я не особо доволен. Но всё‑таки это первое место, поэтому радость имеется. По ходу гонки мне говорили, какой отрыв от кого. Поэтому даже после двух промахов на последнем рубеже я понимал, что железно первым ухожу», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Биатлонист преодолел дистанцию в 12,5 км за 35:50,2 и допустил четыре промаха.

На второй позиции финишировал Кирилл Бажин с отставанием 13,0 секунды. Третий — Эдуард Латыпов (+1:12,6).

Ранее Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества по биатлону.