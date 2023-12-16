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Серохвостов: после двух промахов на последнем рубеже понимал, что ухожу первым

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Российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о своей победе в гонке преследования на втором этапе Кубка Содружества.
Серохвостов: после двух промахов на последнем рубеже понимал, что ухожу первым
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Претензии к себе имеются, да. Наверное, поэтому я не особо доволен. Но всё‑таки это первое место, поэтому радость имеется. По ходу гонки мне говорили, какой отрыв от кого. Поэтому даже после двух промахов на последнем рубеже я понимал, что железно первым ухожу», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Биатлонист преодолел дистанцию в 12,5 км за 35:50,2 и допустил четыре промаха.

На второй позиции финишировал Кирилл Бажин с отставанием 13,0 секунды. Третий — Эдуард Латыпов (+1:12,6).

Ранее Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества по биатлону.

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