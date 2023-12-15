Цена промаха: Латыпов вырвал золото у Серохвостова в спринте, а Дербушева опередила Солу на этапе Кубка Содружества

Эдуард Латыпов одержал победу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка Содружества. Россиянин обошёлся без промахов на огневых рубежах и благодаря этому опередил Даниила Серохвостова, допустившего одну осечку. Одна незакрытая мишень стоила победы белоруске Анне Соле, которую подвинула с первой строчки итогового протокола безупречно стрелявшая Тамара Дербушева.

Большой биатлон вернулся в Россию после перерыва, связанного с отменой этапа Кубка страны в Тюмени. Погода в Уфе, где в пятницу стартовал второй раунд Кубка Содружества, была более комфортной, нежели в Сибири, однако спортсменам всё равно пришлось изрядно помёрзнуть. Термометр днём показывал -15 °C, и некоторые участники жаловались на проблемы с винтовками, которые давали сбой на морозе.

Первыми на старт спринта по традиции вышли мужчины. Лучшее время на отметке 1,9 км показал Даниил Серохвостов, но на подходе к стрельбищу он чуть снизил темп, из-за чего на доли секунды уступил Александру Корневу и Эдуарду Латыпову. Однако 22-летнего биатлониста, который стартовал после обоих сборников и знал, что идёт с ними в одни ноги, подвела стрельба лёжа. Он допустил один промах и откатился сразу на 40 сек. Также по одному промаху допустили участники импровизированного «Союза трёх биатлонистов» Антон Бабиков и два Александра — Логинов и Поварницын, такая же участь постигла Карима Халили и Кирилла Бажина. Всё это не позволило им включиться в борьбу за награды.

Откровенно провалил стартовую стрельбу серебряный призёр пекинской Олимпиады Антон Смольский, отправивший в молоко сразу три патрона.

Тем не менее группа из 11 спортсменов, помимо Латыпова и Серохвостова, чисто прошла первый огневой рубеж и сохраняла теоретические шансы на победу несмотря на то, что значительно уступала ходом двум лидерам.

Так, Евгений Сидоров, сенсационно ставший серебряным призёром на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске, проигрывал на выходе со стадиона 22,6 сек., Евгений Гараничев — 28, а Евгений Емерхонов и вовсе 35,3. И по ходу гонки Эдуард и Даниил лишь наращивали отрыв.

Судьбу золота решила работа на стойке. Латыпов стрелял медленно, но наверняка, а Серохвостов сорвал последний выстрел и отправился на штрафной круг. Несмотря на то что Даниил продемонстрировал лучший ход по дистанции, отыграть отставание ему было не под силу.

Заочная борьба за бронзу развернулась между Бажиным и Гараничевым, которые обошлись без осечек на второй стрельбе. Их разделяли всего 3 сек., но 35-летнему бронзовому призёру ОИ-2014 было сложно противостоять более молодому сопернику, хотя благодаря более позднему стартовому номеру он и имел возможность ориентироваться по времени Бажина. В итоге на финише Гараничев проиграл не только Кириллу, но и Сидорову.

По окончании гонки Латыпов рассказал, что не испытал проблем с винтовкой из-за мороза, но сам чувствовал себя неуютно на трассе.

«Я пришёл на финиш и даже не вспотел. Настолько был баланс температуры, что я бежал еле согревшимся. Ноги вообще отморозил: на втором круге пальцы я уже не чувствовал и толкаться было неприятно, понимал, что всё какое‑то деревянное. Это немного стрёмно, потому что я боюсь за здоровье, когда бежишь, то не чувствуешь свой организм. Приходится с такими трудностями сталкиваться. Вроде бы по градусам, как в Хантах, но чувствуешь себя по‑другому. Мороз аж до костей пробирает», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Борьба у женщин получилась куда более захватывающей. Ориентир по скорости для участниц на первом круге задала Кристина Токарева, но со стрельбой на лёжке спортсменка совсем не справилась, заработав четыре штрафных круга. В одни ноги с уроженкой ЯНАО на первый огневой рубеж прибежала Ирина Казакевич, немного ей уступили Анастасия Гореева и белоруска Анна Сола. Однако два промаха отправили подмосковную спортсменку далеко вниз турнирной таблицы, а её место в тройке заняла Наталия Шевченко.

Но продержалась она там лишь до второго захода на стрельбище. Там бывшая лыжница, демонстрировавшая на предыдущих турнирах стабильную стрельбу, не закрыла одну из мишеней, а Казакевич, для которой стойка всегда была лотереей, и вовсе промазала дважды.

Допустила одну осечку и Сола, но всё равно продемонстрировала лучшее время из стартовой группы, на него и ориентировались долгое время спортсменки, уходившие на трассу позднее. Первой соперницей, которая посягнула на первое место белоруски, стала Виктория Сливко. Она безупречно преодолела оба огневых рубежа и везла Анне перед последним кругом почти 10 сек., однако не смогла выдержать высокий темп. На финише россиянка уступила гостье из Белоруссии ничтожные 1,2 сек. Аналогичную попытку предприняла и Анастасия Шевченко, но её постигла та же участь на трассе, причём проиграла она в итоге и соотечественнице тоже.

Сола уже принимала поздравления с победой, когда стало ясно, что исход гонки ещё не предрешён. Стартовавшая последней Тамара Дербушева хотя и бежала поначалу без опережения графика прежних лидеров, но стреляла достаточно быстро и уверенно, что позволило ей после стойки уйти в одно время со Сливко. Но если Виктория сдала на третьем круге, то Тамара, напротив, взвинтила скорость и финишировала с приличным запасом в 5 сек. от Солы.

После гонки победительница рассказала, что всё время на дистанции её подбадривали все тренеры, включая личного наставника Сливко Андрея Падина.

«Решила сразу включиться (на последнем круге), чтобы не терять ни секунды. На подъёме Андрей Викторович сказал, что я должна выиграть. Он столько раз это повторил, что до финиша уже не было других мыслей», — поделилась биатлонистка в эфире «Матч ТВ».