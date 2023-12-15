RT в Telegram
Подпишись

Биатлонист Латыпов признался, что ему было холодно во время спринта

Короткая ссылка
Биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победу в спринте на втором этапе Кубка Содружества сезона-2023/24 в Уфе.
Биатлонист Латыпов признался, что ему было холодно во время спринта
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Сработал надёжно, была сложная погода. Вроде в мороз привык, но как‑то пробирает сквозь одежду. Неважно, как утепляешься, всё равно промерзаешь. Катуха не очень, так скажем. Пришлось потолкаться, больше силовая гонка», — цитирует Латыпова «Матч ТВ».

На двух огневых рубежах биатлонист не допустил промахов.

На второй позиции финишировал Даниил Серохвостов с отставанием 17,5 секунды. У него одна ошибка на стрельбе. Третий — Кирилл Бажин, допустивший один промах (+1:05.6).

Ранее сообщалось, что Калинина и Бабиков выиграли пролог на этапе Кубка Содружества в Уфе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить