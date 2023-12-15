Биатлонист Латыпов признался, что ему было холодно во время спринта

Биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победу в спринте на втором этапе Кубка Содружества сезона-2023/24 в Уфе.

«Сработал надёжно, была сложная погода. Вроде в мороз привык, но как‑то пробирает сквозь одежду. Неважно, как утепляешься, всё равно промерзаешь. Катуха не очень, так скажем. Пришлось потолкаться, больше силовая гонка», — цитирует Латыпова «Матч ТВ».

На двух огневых рубежах биатлонист не допустил промахов.

На второй позиции финишировал Даниил Серохвостов с отставанием 17,5 секунды. У него одна ошибка на стрельбе. Третий — Кирилл Бажин, допустивший один промах (+1:05.6).

Ранее сообщалось, что Калинина и Бабиков выиграли пролог на этапе Кубка Содружества в Уфе.