Смольский: наиболее сильно прогрессировал, когда боролся с топовыми биатлонистами

Белорусский биатлонист Антон Смольский высказался об отстранении от международных соревнований.

«Соглашусь, что в нынешних реалиях быть лидером, не имея перед глазами ориентиров, стало неимоверно сложно. Мы ведь тянулись прежде всего за лидерами мирового уровня. И росли за счёт этого. По себе могу сказать: наиболее сильно прогрессировал, когда боролся именно с топовыми атлетами. На сегодняшний день приходится постоянно придумывать какие-то конкретные цели, чтобы сохранить эту мотивацию.

Одна из моих задач в новом сезоне заключается в проверке своих способностей, к примеру, в стрельбе. Есть моменты, которые можно улучшить, и в лыжном ходе. Но у меня есть неплохой ориентир — Эдуард Латыпов», — заявил биатлонист RT.

Полностью интервью со Смольским читайте на сайте RT.

Ранее Смольский ответил на вопрос, не угнетает ли его публичность.