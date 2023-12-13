Биатлонист Смольский признался, что его угнетает публичность

Белорусский биатлонист Антон Смольский ответил, не угнетает ли его публичность.

«Зачастую, бывает, кто-то перегибает палку, да. Приглашают очень много куда, причём каждую неделю. Но, в силу собственной занятости, всегда есть отговорка: я на тренировке. Хотите, приезжайте в Раубичи, снимайте. И в интернет я стараюсь публиковать только тренировки. Даже когда у нас с Динарой появился сын, изначально я был против того, чтобы Динара выкладывала какие-то семейные картинки в интернет. Но потом смирился», — сказал Смольский в интервью RT.

Ранее Смольский ответил, сказалась ли на характере её супруги, Дианы Алимбековой, золотая медаль в эстафете на Олимпийских играх 2018 года.