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Биатлонист Смольский признался, что его угнетает публичность

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Белорусский биатлонист Антон Смольский ответил, не угнетает ли его публичность.
Биатлонист Смольский признался, что его угнетает публичность
  • РИА Новости

«Зачастую, бывает, кто-то перегибает палку, да. Приглашают очень много куда, причём каждую неделю. Но, в силу собственной занятости, всегда есть отговорка: я на тренировке. Хотите, приезжайте в Раубичи, снимайте. И в интернет я стараюсь публиковать только тренировки. Даже когда у нас с Динарой появился сын, изначально я был против того, чтобы Динара выкладывала какие-то семейные картинки в интернет. Но потом смирился», — сказал Смольский в интервью RT.

Ранее Смольский ответил, сказалась ли на характере её супруги, Дианы Алимбековой, золотая медаль в эстафете на Олимпийских играх 2018 года.

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