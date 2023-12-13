Смольский считает, что золотая олимпийская медаль сказалась на характере Алимбековой
- РИА Новости
«В некотором смысле, наверное, да. Человеку после больших побед, особенно юному, зачастую начинает казаться, что он не такой, как все. Но у Динары, к сожалению, да и к счастью тоже, случились два сложных года после той Олимпиады. Которые немного вернули её на землю. Я бы сказал, у неё неплохой характер. И восприятие мира нормальное. Она понимает, что по-прежнему есть к чему стремиться, что все вокруг такие же люди и спортсмены», — заявил Смольский в интервью RT.
По словам биатлониста, у них с супругой были абсолютно разные жизни, абсолютно разное восприятие мира.
«Просто в те годы мы существовали как бы в параллельных вселенных, несмотря на то, что одногодки. Для меня Динара была скорее как картинка из телевизора», — сказал он.
Ранее Смольский назвал биатлониста Эдуарда Латыпова самым серьёзным соперником среди россиян.