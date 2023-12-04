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Смольский назвал Латыпова самым серьёзным соперником среди россиян

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Белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал, кого считает самым серьёзным соперником среди российских спортсменов.
Смольский назвал Латыпова самым серьёзным соперником среди россиян
  • РИА Новости

«В гонке больше думал о том, что нужно сохранить второе место, так как я ещё не готов бороться с Латыповым на финише. Мне нужно некоторое время, и я смогу составить конкуренцию. Латыпов — самый серьёзный соперник среди россиян», — сказал Смольский в эфире программы «Все на матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Третьего декабря у мужчин состоялся большой масс-старт на 15 км в рамках второго этапа Кубка России сезона-2023/24. Победителем гонки стал Эдуард Латыпов.

На второй позиции финишировал белорус Антон Смольский (+12,8). Третий — россиянин Кирилл Бажин (+20,4).

Ранее Бабиков рассказал о проблемах с патронами у российских биатлонистов.

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