Смольский назвал Латыпова самым серьёзным соперником среди россиян
- РИА Новости
«В гонке больше думал о том, что нужно сохранить второе место, так как я ещё не готов бороться с Латыповым на финише. Мне нужно некоторое время, и я смогу составить конкуренцию. Латыпов — самый серьёзный соперник среди россиян», — сказал Смольский в эфире программы «Все на матч!» на телеканале «Матч ТВ».
Третьего декабря у мужчин состоялся большой масс-старт на 15 км в рамках второго этапа Кубка России сезона-2023/24. Победителем гонки стал Эдуард Латыпов.
На второй позиции финишировал белорус Антон Смольский (+12,8). Третий — россиянин Кирилл Бажин (+20,4).
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