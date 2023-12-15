Каминский заявил, что биатлонист Латыпов сейчас входит в стрелковую форму

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал победу Эдуарда Латыпова в спринте на втором этапе Кубка Содружества сезона-2023/24 в Уфе.

«Мы сделали большую стрелковую работу в ноябре. Наверное, она не сразу дала эффект, сейчас Латыпов выходит на свои стрелковые уровни, но по скорости это не лучшая его стрельба», — цитирует Каминского «Матч ТВ».

На двух огневых рубежах биатлонист не допустил промахов.

На второй позиции финишировал Даниил Серохвостов с отставанием 17,5 секунды. У него одна ошибка на стрельбе. Третий — Кирилл Бажин, допустивший один промах (+1:05.6).

Ранее Латыпов признался, что ему было холодно во время спринта.