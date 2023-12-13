«Можно было остановиться в городе»: биатлонистка Гербулова пожаловалась на условия проживания в спорткомплексе в Уфе

Наталья Гербулова пожаловалась на условия проживания в гостинице спорткомплекса Уфы, в которую биатлонистов заселили в преддверии этапа Кубка Содружества. В некоторых помещениях не успели закончить ремонт, поэтому там были проблемы в ванных комнатах. Кроме того, атлетам пришлось самим убирать строительную пыль в номерах. В СБР пообещали разобраться в ситуации. При этом, по словам двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева, девушкам правильнее было обратиться к сотрудникам отеля, а не выкладывать видео в сеть. В свою очередь, комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, что представителям национальной команды предлагали другой вариант проживания в центре города, но дальше от спортивных объектов, однако некоторые из них отказались.

Российские биатлонисты на этой неделе прибыли в Уфу на этап Кубка Содружества, который стартует 15 декабря. Правда, к визиту спортсменов в столице Башкортостана оказались не совсем готовы. В гостинице спорткомплекса, куда поселили атлетов, ещё несколько дней назад шёл ремонт, и привести в порядок некоторые помещения не успели.

Призёр чемпионата Европы Наталья Гербулова, увидев беспорядок, не стала молчать и выложила видео из номеров в Telegram-канале. В ванной у душа не оказалось шторки, на унитазе — ободка, а помыть руки было невозможно, потому что вода из крана лилась на пол, а не в раковину.

«Вот так живут девочки из Красноярска! Это ненормально! Туалет у нас вообще жесть. Посмотрите, какой срач», — не стеснялась в выражениях Наталья.

В другом ролике Гербулова показала, как убирается в номере салфетками, поскольку на батареях и мебели лежит огромный слой пыли от ремонта.

«Нам нельзя дышать этим. А люди думают, что это нормально. Это ненормально! В общем, я очень люблю уборку. Если что обращайтесь: клининг, Наталья, дорого», — пошутила биатлонистка.

Ещё в одном посте девушка обратила внимание на то, что даты соревнований были известны давно, и если спорткомплекс не успел подготовиться, можно было заселить спортсменов в другое место.

На жалобы сразу же отреагировали в Союзе биатлонистов России. Глава организации Виктор Майгуров пообещал разобраться в ситуации. «Видео не смотрел, присылать не надо», — заявил специалист.

Судя по словам биатлонистки Жанны Максимович, проблемы и правда удалось достаточно быстро решить.

«Мы все знали про ремонт, просто не ожидали, что он ещё не закончился. Мы сообщили о проблемах с краном — нам всё поменяли. Единственное, немного пыльно, но тут у всех так. Все прекрасно знали, куда они едут. Так получилось, что не везде ремонт успели доделать... Третий этаж в гостинице готов, но второй не до конца. Комната сама по себе нормальная: стены целые, кровати новые. Жить и соревноваться можно», — приводит слова Максимович «Матч ТВ».

Директор уфимского спорткомплекса Виктор Никитин и вовсе выразил недоумение в связи с инцидентом, поскольку недовольство условиями проживания возникло только у Гербуловой. Но самое главное — у биатлонистов, оказывается, был выбор, где остановиться.

«Во‑первых, она опубликовала несколько видео из разных номеров, хотя сама жила в новом. Приехала заселяться она в час ночи, увидела пыль. Утром там уже было всё чисто, пришли и убрали. Она просто пиарится, в прошлом году в комплексе в Ижевске у неё была такая же история. Мы ей предложили переехать в отель, она недовольна, что он далеко. В самом начале мы всем сказали, что у нас будет ремонт. Если не устраивает, то у нас забронированы места в трёх отелях. Регионы согласились жить в гостинице на стадионе», — объяснил специалист.

Подтвердил эту информацию и Дмитрий Губерниев. По словам комментатора, о потенциальных проблемах биатлонистов предупреждали заранее.

«Либо ты живёшь на стадионе, там условия чуть хуже, все об этом знали и знают. Либо ты живёшь в городе — в отеле «Азимут», где забронировано, по моей информации, порядка 70 номеров для сборной команды, но надо ехать до арены. И, собственно, тут выбор такой: либо ты живёшь на стадионе, прекрасно зная, что там есть определённые недостатки (которые, кстати говоря, сразу же устранили, спортсменам идут навстречу), либо нужно жить в городе и дальше добираться транспортом. Там всё недалеко, кстати», — сказал комментатор.

Отношение к случившемуся в спортивном мире оказалось неоднозначным. По мнению президента Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрия Васильева, сегодня атлеты стали очень разборчивыми.

«Они поездили по странам, побывали в других условиях, увидели, как там можно делать. Конечно, бывают неприятности, но не думаю, что нужно говорить об этом во всеуслышание. Никто же не знает, с какими проблемами столкнулись в этой гостинице или в самом регионе. Возможно, стоило просто пойти на контакт с сотрудниками и попросить их навести порядок в номере. Не нужно лишний раз выставлять всё в чёрном цвете. Сейчас есть какое-то повальное желание заснять скорее увиденное и непременно это разместить, что не совсем корректно», — сказал Васильев в разговоре с RT.

Также двукратный олимпийский чемпион вспомнил, в каких условиях сам готовился к Олимпийским играм.

«Современным спортсменам такое даже не снилось. Они не могут себе этого представить. Понимаю, что времена меняются, как и требования, ни в коем случае не призываю переходить на спартанские условия, но нужно правильно расставлять для себя акценты. Не нравится напор воды в кране? Позовите сантехника», — отметил собеседник RT.

А руководитель Федерации биатлона Красноярского края Ольга Медведцева и вовсе удивилась, зачем к ней обращаются за комментариями по таким вопросам. «Вы вообще когда‑нибудь спортом занимались? Почему вы спрашиваете какой‑то бред?» — заявила двукратная олимпийская чемпионка «Матч ТВ».

Более критично к ситуации отнеслась обозреватель RT Елена Вайцеховская. По её мнению, в СБР, зная о ремонте в спорткомплексе, должны были накануне заезда отправить в отель менеджера и проверить, всё ли готово для заселения спортсменов.

«В своё время знакомый рассказывал, как делались рекламные открытки в турбизнесе какой-то из африканских стран: перед объективом ставили зелёную ветку, оторванную с ближайшего куста, и вместо голой и пыльной пустыни на фотографии получался вполне себе оазис», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

«Примерно по такой же технологии, полагаю, в некоторых городах работает гостиничный бизнес, где картинка, которая стоит на сайте, становится важнее реальной. Как следствие, мы получаем отель для биатлонистов в Уфе с кранами, подающими воду мимо раковины, с неотмытыми после ремонта душевыми кабинами и унитазами и ледяным сквозняком из вентиляционных отверстий, — добавила Вайцеховская. — А всего-то стоило предварительно отправить кого-то из менеджеров федерации в отель и убедиться, что спортсмены, приехав на турнир, будут иметь возможность нормально отдыхать и готовиться к соревнованиям. А не чистить, простите за грубость, сортиры и затыкать протекающие трубы».