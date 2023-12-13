Гербулову и Носкову переселили после жалоб на условия проживания в Уфе

Биатлонисток Наталью Гербулову и Екатерину Носкову переселили в другой отель в Уфе после их жалобы на условия проживания.

«Гербулову с Носковой переселили. По нашей информации, больше никто из спортсменов переселяться не захотел», — цитирует пресс-службу Союза биатлонистов России (СБР) РИА Новости.

В совместном Telegram-канале Натальи Гербуловой, Екатерины Носковой, Алины Кудисовой и Анастасии Гореевой было опубликовано видео с критикой условий проживания в гостинице в Уфе, а именно некачественного ремонта в номерах, отсутствия шторы для душа, сиденья на унитазе, а также неисправного смесителя над раковиной.

Первые гонки второго этапа Кубка Содружества запланированы на 15 декабря.

Ранее директор уфимского спорткомплекса Виктор Никитин высказался о ситуации с условиями проживания спортсменок.