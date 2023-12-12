Латыпов признался, что в смешанной эстафете на ОИ-2022 из-за ветра боялся смотреть назад

Биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал бронзовую медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине в смешанной эстафете.

«На самом деле я сделал всё, что было в моих силах. Там сложные горы, сложная высота, первая гонка, не до конца пройденная акклиматизация. Много кто попадал в ямы. По стрельбе тоже всё оказалось непросто: сильный, шквалистый ветер. Когда тебе доверяют последний этап в первой гонке твоей первой Олимпиады, это волнительно и очень ответственно. Когда Саша Логинов передал мне эстафету и я ушёл первым, понимал, что со мной бегут Йоханнес Бё и Кентен Фийон-Майе, то есть лучшие биатлонисты мира, так скажем. Я удерживал отрыв до стойки. На последнем круге думал только о том, что нужно сделать всё возможное, чтобы добраться до финиша.

Ошибка заключалась в том, что, по информации, которую я получал от тренеров, нас было четверо: норвежец, француз и швед Самуэльсон — в восьми секундах. И я был уверен в том, что мы вчетвером и будем бороться на финише за олимпийское золото. Мы часто смотрим по ходу гонки, кто соперники, ориентируемся на них, но в сильный ветер головой мотать рискованно. Я настолько боялся, что, если повернусь, палки от ветра могут попасть между ног и сломаться, что смотрел только вперёд», — сказал он в интервью RT.

Ранее Латыпов заявил, что хотел бы провести сбор с Фуркадом и Бьорндаленом.