Латыпов заявил, что хотел бы провести сбор с Фуркадом и Бьорндаленом

Бронзовый призёр Олимпийских игр Эдуард Латыпов назвал биатлонистов, с которыми хотел бы провести сбор.

«Наверное, Фуркада. Хотя не менее интересно было бы оказаться рядом с Бьорндаленом. Уле-Эйнар был настолько разным на протяжении своей карьеры, так круто менялся, привнёс в наш вид спорта столько нового… Даже не знаю, какой отрезок его карьеры был более сильным. Он все годы, что выступал, был в полном порядке», — заявил Латыпов в интервью RT.

Ранее Латыпов заявил, что во время гонки в морозную погоду есть риск получить травму.