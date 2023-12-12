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Латыпов заявил, что хотел бы провести сбор с Фуркадом и Бьорндаленом

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Бронзовый призёр Олимпийских игр Эдуард Латыпов назвал биатлонистов, с которыми хотел бы провести сбор.
Латыпов заявил, что хотел бы провести сбор с Фуркадом и Бьорндаленом
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Наверное, Фуркада. Хотя не менее интересно было бы оказаться рядом с Бьорндаленом. Уле-Эйнар был настолько разным на протяжении своей карьеры, так круто менялся, привнёс в наш вид спорта столько нового… Даже не знаю, какой отрезок его карьеры был более сильным. Он все годы, что выступал, был в полном порядке», — заявил Латыпов в интервью RT.

Ранее Латыпов заявил, что во время гонки в морозную погоду есть риск получить травму.

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