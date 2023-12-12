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Латыпов заявил, что во время гонки в морозную погоду есть риск получить травму

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Биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал возможность проведения гонок при температуре -27 °C.
Латыпов заявил, что во время гонки в морозную погоду есть риск получить травму
  • РИА Новости

«Когда бежишь, не холодно. Но риск получить травму из-за плохой разминки становится довольно высоким. Надо ведь размяться не только в палатке, но и где-то на трассе, а в такую погоду сильно не разогреешься. Тем более что короткий спринт — это более резкая, дёрганая работа, к которой мышцы должны быть готовы максимально хорошо», — рассказал биатлонист в интервью RT.

Ранее Анна Богалий заявила, что биатлонисты должны уметь распределять свои силы на пролог и основные соревнования.

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