Богалий считает, что биатлонисты должны уметь распределять свои силы на пролог и основные соревнования
Богалий нравится формат биатлонных прологов
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«Мне очень нравится формат таких предстартовых соревнований, как пролог. Думаю, что и самим спортсменам это крайне интересно. Правда, некоторые из биатлонистов говорили, что потратили в них слишком много сил и не сумели потом собраться на основную гонку. Но это уже вопрос твоего профессионализма — надо уметь распределять свои силы, это переключение очень важно», — сказала Богалий RT.
Ранее Богалий прокомментировала решение отменить третий этап Кубка России по биатлону в Тюмени.