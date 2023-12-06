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Богалий считает, что биатлонисты должны уметь распределять свои силы на пролог и основные соревнования

Богалий нравится формат биатлонных прологов

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий поделилась мнением о решении Союза биатлонистов России (СБР) провести прологи перед этапом Кубка Содружества в Уфе.
Богалий считает, что биатлонисты должны уметь распределять свои силы на пролог и основные соревнования
  • Gettyimages.ru

«Мне очень нравится формат таких предстартовых соревнований, как пролог. Думаю, что и самим спортсменам это крайне интересно. Правда, некоторые из биатлонистов говорили, что потратили в них слишком много сил и не сумели потом собраться на основную гонку. Но это уже вопрос твоего профессионализма — надо уметь распределять свои силы, это переключение очень важно», — сказала Богалий RT.

Ранее Богалий прокомментировала решение отменить третий этап Кубка России по биатлону в Тюмени. 

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