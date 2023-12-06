Богалий считает, что отмена этапа Кубка России в Тюмени сохранит силы биатлонистов

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала решение отменить третий этап Кубка России по биатлону в Тюмени.

«Я положительно отношусь к решению СБР не проводить третий этап Кубка России. Существует определённый температурный диапазон, в который спортсмены могут выступать, это позволит поберечь их силы», — сказала Богалий RT.

Она также ответила на вопрос, почему СБР не перенёс соревнования в другое место.

«Календарь соревнований принимается и утверждается коллегиально. От каждого региона есть свои представители, которые высказывают своё мнение в процессе. Решения принимаются значительным количеством вовлечённых людей и могут приниматься месяцами, к тому же нужно ещё учитывать мнение представителей телевидения», — добавила она.

Ранее Васильев заявил, что у СБР была возможность перенести этап Кубка России из Тюмени в другой город.