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Богалий считает, что отмена этапа Кубка России в Тюмени сохранит силы биатлонистов

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала решение отменить третий этап Кубка России по биатлону в Тюмени.
Богалий считает, что отмена этапа Кубка России в Тюмени сохранит силы биатлонистов
  • Gettyimages.ru

«Я положительно отношусь к решению СБР не проводить третий этап Кубка России. Существует определённый температурный диапазон, в который спортсмены могут выступать, это позволит поберечь их силы», — сказала Богалий RT.

Она также ответила на вопрос, почему СБР не перенёс соревнования в другое место.  

«Календарь соревнований принимается и утверждается коллегиально. От каждого региона есть свои представители, которые высказывают своё мнение в процессе. Решения принимаются значительным количеством вовлечённых людей и могут приниматься месяцами, к тому же нужно ещё учитывать мнение представителей телевидения», — добавила она.

Ранее Васильев заявил, что у СБР была возможность перенести этап Кубка России из Тюмени в другой город.

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