Васильев заявил, что у СБР была возможность перенести этап Кубка России из Тюмени в другой город

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение отменить третий этап Кубка России по биатлону в Тюмени.

«Ситуация с погодными условиями на этапе Кубка России в Тюмени была прогнозируемой. Как правило, на случай сильных морозов имеется один или два запасных варианта для переноса соревнований в другое место. У нас были регионы, которые хотели принять у себя этот турнир, но СБР почему-то не рассмотрел эту возможность. Судя по всему, там просто нет людей, которые способны брать на себя ответственность при принятии оперативных решений», — сказал Васильев RT.

Ранее сообщалось, что отменённые гонки Кубка России по биатлону в Тюмени не будут перенесены.