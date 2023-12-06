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Васильев заявил, что у СБР была возможность перенести этап Кубка России из Тюмени в другой город

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение отменить третий этап Кубка России по биатлону в Тюмени.
Васильев заявил, что у СБР была возможность перенести этап Кубка России из Тюмени в другой город
  • РИА Новости

«Ситуация с погодными условиями на этапе Кубка России в Тюмени была прогнозируемой. Как правило, на случай сильных морозов имеется один или два запасных варианта для переноса соревнований в другое место. У нас были регионы, которые хотели принять у себя этот турнир, но СБР почему-то не рассмотрел эту возможность. Судя по всему, там просто нет людей, которые способны брать на себя ответственность при принятии оперативных решений», — сказал Васильев RT.

Ранее сообщалось, что отменённые гонки Кубка России по биатлону в Тюмени не будут перенесены.

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