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Отменённые гонки Кубка России по биатлону в Тюмени не будут перенесены

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Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак заявил, что отменённые из-за мороза гонки третьего этапа Кубка России в Тюмени не будут перенесены.
Отменённые гонки Кубка России по биатлону в Тюмени не будут перенесены
  • Gettyimages.ru

«Конечно, обидно, что сегодня всё отменилось. Но для всех нас в первую очередь важно здоровье спортсменов.

Дело в том, что календарь уже расписан. Все регионы знают свой календарь. Где‑то сейчас найти средства, чтобы вывезти спортсменов, сложно. Переносом мы заниматься не стали», — приводит слова Пака «Матч ТВ».

Гонки в Тюмени были запланированы в период с 6 по 10 декабря.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Шевченко финишировала с куском льда около глаза на масс-старте в Тюмени.

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