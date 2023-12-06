Биатлонистка Шевченко финишировала с куском льда около глаза на масс-старте в Тюмени

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко одержала победу в контрольной гонке группы тренера Михаила Шашилова после отмены этапа Кубка России по биатлону в Тюмени.

24-летняя россиянка финишировала с куском льда около глаза.

После завершения гонки биатлонистка рассказала о своих ощущениях.

«На четвёртом круге дышишь очень глубоко, так как гонка всё равно тяжёлая. Слёзы бегут, поэтому со спуска появился кусок льда около глаза. Некомфортно, однако для этого и проводятся такие старты, чтобы практиковать холод и разные условия», — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что этап Кубка России по биатлону в Тюмени отменён из-за мороза. Гонки были запланированы в период с 6 по 10 декабря.