Биатлонистка Шевченко финишировала с куском льда около глаза на масс-старте в Тюмени
- РИА Новости
24-летняя россиянка финишировала с куском льда около глаза.
После завершения гонки биатлонистка рассказала о своих ощущениях.
«На четвёртом круге дышишь очень глубоко, так как гонка всё равно тяжёлая. Слёзы бегут, поэтому со спуска появился кусок льда около глаза. Некомфортно, однако для этого и проводятся такие старты, чтобы практиковать холод и разные условия», — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что этап Кубка России по биатлону в Тюмени отменён из-за мороза. Гонки были запланированы в период с 6 по 10 декабря.