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Биатлонистка Шевченко финишировала с куском льда около глаза на масс-старте в Тюмени

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Российская биатлонистка Анастасия Шевченко одержала победу в контрольной гонке группы тренера Михаила Шашилова после отмены этапа Кубка России по биатлону в Тюмени.
Биатлонистка Шевченко финишировала с куском льда около глаза на масс-старте в Тюмени
  • РИА Новости

24-летняя россиянка финишировала с куском льда около глаза.

После завершения гонки биатлонистка рассказала о своих ощущениях.

«На четвёртом круге дышишь очень глубоко, так как гонка всё равно тяжёлая. Слёзы бегут, поэтому со спуска появился кусок льда около глаза. Некомфортно, однако для этого и проводятся такие старты, чтобы практиковать холод и разные условия», — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что этап Кубка России по биатлону в Тюмени отменён из-за мороза. Гонки были запланированы в период с 6 по 10 декабря.

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