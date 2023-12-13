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Соревнования по дуэльной стрельбе пройдут перед вторым этапом Кубка Содружества

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Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак сообщил, что перед вторым этапом Кубка Содружества по биатлону пройдут соревнования по дуэльной стрельбе.
Соревнования по дуэльной стрельбе пройдут перед вторым этапом Кубка Содружества
  • Gettyimages.ru

«Прологи будут, только сейчас решили. Соревнования будут в виде дуэльной стрельбы завтра в 17:00 по местному времени. Также будут участвовать четыре команды», — цитирует Пака «Матч ТВ». 

Пролог — это соревнования, которые проводятся перед основной турнирной программой. Первые испытания прошли 28 ноября в Ханты‑Мансийске, турнир в Тюмени был отменен из‑за сильных морозов.

В мужском финале в Ханты‑Мансийске победил Александр Корнев, в женском — Анна Грухвина. 

Ранее белорусский биатлонист Антон Смольский ответил на вопрос, не угнетает ли его публичность.

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