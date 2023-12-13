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Российские биатлонистки пожаловались на условия проживания в Уфе на Кубке Содружества

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Российские спортсменки остались недовольными условиями проживания во время второго этапа Кубка Содружества в Уфе.
Российские биатлонистки пожаловались на условия проживания в Уфе на Кубке Содружества
  • Gettyimages.ru
  • © gaspr13

«Мы очень рады что в Уфе делают ремонт — но почему в сроки соревнований, о которых все знали заранее! Почему спортсменов вообще сюда заселяют, если такая ситуация?» — написали спортсменки в общем Telegram-канале Анастасии Гореевой, Натальи Гербуловой, Екатерины Носковой и Алины Кудисовой.

Они также выложили видео с обзором на комнату в гостинице, где показали пыль и грязь.

Первые гонки этапа запланированы на 15 декабря. В настоящий момент температура воздуха в Уфе составляет -29 °C. 

Ранее сообщалось, что биатлонисты из-за морозов не могут провести тренировки перед этапом Кубка Содружества в Уфе.

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