Российские биатлонистки пожаловались на условия проживания в Уфе на Кубке Содружества

Российские спортсменки остались недовольными условиями проживания во время второго этапа Кубка Содружества в Уфе.

«Мы очень рады что в Уфе делают ремонт — но почему в сроки соревнований, о которых все знали заранее! Почему спортсменов вообще сюда заселяют, если такая ситуация?» — написали спортсменки в общем Telegram-канале Анастасии Гореевой, Натальи Гербуловой, Екатерины Носковой и Алины Кудисовой.

Они также выложили видео с обзором на комнату в гостинице, где показали пыль и грязь.

Первые гонки этапа запланированы на 15 декабря. В настоящий момент температура воздуха в Уфе составляет -29 °C.

Ранее сообщалось, что биатлонисты из-за морозов не могут провести тренировки перед этапом Кубка Содружества в Уфе.