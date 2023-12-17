Логинов заявил, что не думал догонять Лазовского на Кубке Содружества

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что не думал догонять Дмитрия Лазовского в борьбе за победу в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества в Уфе.

«Первая часть дистанции была непростая, и сил было немного, чтобы попробовать спуртануть финишный круг. Такой мысли не было. Даже если бы лыжи ехали на две головы сильнее, чем у Лазовского, то всё равно было бы сложно», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Лазовский выиграл гонку, преодолев дистанцию 15 км за 42 минуты 03,3 секунды.

Вторым стал Логинов (+25,6). Замкнул тройку Антон Бабиков (+32,8).

Ранее Серохвостов выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества по биатлону.