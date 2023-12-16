Дербушева заявила, что удачно выступить ей помогла точная стрельба

Биатлонистка сборной России Тамара Дербушева поделилась эмоциями от победы в гонке преследования на втором этапе Кубка Содружества сезона-2023/24 в Уфе.

«Спасала стрельба, она была плюс‑минус чистой, это и помогло. Мы вчера несколько раз пересматривали эти кадры с финиша, было здорово. Но все тренеры кричат, поддерживают, передают свои эмоции», — цитирует Дербушеву «Матч ТВ».

Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 31:26,2.

На второй позиции финишировала Анастасия Шевченко с отставанием 19,4 секунды. Третья — Ирина Казакевич (+43,7).

IBU весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов.

Ранее российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о своей победе в гонке преследования на втором этапе Кубка Содружества.