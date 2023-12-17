Резцова снялась с масс‑старта в Уфе из‑за защемления нерва на разминке

Призёр Олимпийских игр биатлонистка Кристина Резцова снялась с большого масс‑старта на втором этапе Кубка Содружества в Уфе из‑за защемления нерва на разминке перед гонкой.

«Есть незапланированная потеря. Резцова на разминке защемила нерв и снялась с гонки. Травма не позволяет Кристине сегодня бежать, есть даже проблемы с дыханием», — цитирует Дмитрия Губерниева «Матч ТВ».

Масс-старт среди женщин на втором этапе Кубка Содружества по биатлону в Уфе начался в 12:00 мск.

У мужчин соревнование выиграл белорус Дмитрий Лазовский. Он преодолел дистанцию 15 км за 42 минуты 03,3 секунды. Вторым стал Александр Логинов (+25,6). Замкнул тройку Антон Бабиков (+32,8).

Ранее Логинов заявил, что не думал догонять Дмитрия Лазовского в борьбе за победу в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Уфе.