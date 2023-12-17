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Истомин заявил, что недоволен работой Серохвостова в последних двух гонках Кубка

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Тренер сборной России Артём Истомин заявил, что недоволен работой на рубеже биатлониста Даниила Серохвостова в последних двух гонках Кубка Содружества.

«Не знаю, насколько это здорово, потому что есть определённая горчинка из‑за того, что в последних двух гонках стрельба стоя была, мягко говоря, не очень. Да, он победил, потому что ему многое позволили соперники», — цитирует Истомина «Матч ТВ». 

На соревнованиях в Уфе Серохвостов стал вторым в спринте, а также победил в гонке преследования. 17 декабря в большом масс‑старте спортсмен пришёл к финишу восьмым. Победителем стал белорус Дмитрий Лазовский. 

Ранее российский биатлонист Александр Логинов заявил, что не думал догонять Лазовского в борьбе за победу в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества в Уфе.

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