Сюрприз от Ефимовой, рекорд Сурковой и золото Рылова: как завершился ЧР по плаванию в Санкт-Петербурге

Юлия Ефимова завоевала третью медаль чемпионата России по плаванию на короткой воде. На дистанции 200 м брассом она уступила только Евгении Чикуновой и белоруске Алине Змушко. Арина Суркова дважды поднялась на высшую ступень пьедестала почёта, установив рекорд страны на стометровке баттерфляем и обогнав Марию Каменеву в заплыве на 50 м кролем. Егор Корнев показал второй результат сезона в мире на 100 м вольным стилем, обойдя Климента Колесникова. Не остался без золотой награды и Евгений Рылов, которому не было равных в финале на 200 м на спине.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде в Санкт-Петербурге завершился в субботу финалами в 11 видах программы, в том числе были запланированы три эстафеты, поэтому зрителям было за кого поболеть.

Личные соревнования начались с заплыва на 1500 м вольным стилем, где все ждали выступления Александра Степанова, который ранее установил рекорд России на 800 м. На старте спортсмен никуда не спешил, полкорпуса уступая Кириллу Мартынычеву. Он включился только после прохождения середины дистанции и потихоньку начал уходить от оппонента, преследовавшего его на соседней дорожке.

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В итоге Александр опередил соперника на четыре с половиной секунды. Причём оба существенно оторвались от остальных россиян. Бронзовый призёр турнира Иван Моргун проиграл победителю 17,86 секунды.

«Поначалу было тяжело. Думал, плыву слишком медленно. Потом раскатился. Выиграл без рекорда России, но этому результату рад даже больше. Если честно, растерял куда-то свою технику. Но даже так показал неплохие секунды», — признался Степанов в эфире «Матч ТВ».

В финале на 100 м кролем развернулась нешуточная борьба между Егором Корневым и Климентом Колесниковым. Однако завоевать четвёртую золотую медаль чемпионата призёр Олимпийских игр в Токио не смог. Ему помешал 19-летний представитель Санкт-Петербурга. Он обошёл титулованного соперника на полкорпуса и всего секунду недотянул до рекорда страны. При этом Егор показал второй результат сезона в мире (первый принадлежит чемпиону мира Максиму Груссе), но всё равно остался недоволен своим временем.

«Поскольку я уже немного устал за турнир, в принципе, приемлемые секунды. Однако скоро постараюсь наверстать упущенное. Хорошо, что выступал Колесников, который снялся с 50 м. С ним веселее. Ведь конкуренция тогда намного выше», — признался Корнев.

Рекорда России болельщики всё-таки дождались — в финале на 100 м баттерфляем у женщин. Арина Суркова сняла со своего же прошлогоднего достижения 0,67 секунды. Причём Суркова стала единственной, кто сумел в субботу завоевать две золотые медали в личных соревнованиях. На дистанции 50 м кролем она опередила Марию Каменеву.

Без особых проблем вновь одержала победу Анна Егорова. На этот раз она первой финишировала на дистанции 400 м вольным стилем. Софья Дьякова пыталась продержаться за лидером сборной России, однако юная атлетка слишком много проигрывала на поворотах, что, впрочем, не стало ключевым моментом, поскольку 15-летняя спортсменка в итоге уступила больше трёх секунд.

«Хотела побить рекорд России, который не даётся мне с 2018 года. Когда ранее Дьякова меня обыгрывала, я показывала не те секунды, которые мне хотелось бы. Она, конечно, молодая, ей ещё плавать и плавать. А моя карьера ближе к закату. Меня сегодня папа впервые за 15 лет карьеры пришёл поддержать в бассейн. Я не могла у него на глазах проиграть», — отметила Егорова.

Повышенное внимание, конечно же, было приковано к женскому финалу на 200 м брассом. И если в предыдущих заплывах болельщики ждали медалей от Юлии Ефимовой, то на этой дистанции большинство считало призёра Олимпийских игр статистом, поскольку так хорошо подготовиться за два месяца просто невозможно. Однако россиянка вновь сотворила сенсацию: долгое время она отставала от соперниц, но последние три бассейна проплыла очень солидно и в итоге вновь оказалась третьей, уступив Евгении Чикуновой и белоруске Алине Змушко. В таком составе девушки ранее уже дважды финишировали в Санкт-Петербурге — в заплывах на 50 и 100 м. При этом, по словам рекордсменки мира, последний личный финал дался ей тяжело.

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«К сожалению, обновить лучший результат страны не получилось. Стараюсь не расстраиваться. Уже по сотне стало понятно: что-то пошло не так. Как будто просела и вторая часть. Конечно, не буду останавливаться. Если не заболею, то можно попробовать замахнуться на рекорд мира на Кубке Сальникова», — заявила Чикунова.

Ефимова же продолжает удивлять не только результатами. Спортсменка в интервью заявила, что всё ещё мечтает о золоте Олимпийских игр.

«Верю, всё возможно. Надо только очень этого хотеть и много работать», — отметила Юлия.

Всё-таки не остался без золота на чемпионате России и Евгений Рылов. Он выиграл заплыв на своей коронной дистанции — 200 м на спине, на полторы секунды обогнав Дмитрия Савенко.

«Последний день дался тяжело. Недорабатывал на нырках. Скучно ли мне? Главный соперник — это я сам, поэтому мне очень непросто», — пошутил Рылов.

В брассе наконец-то проявил себя белорус Илья Шиманович. Рекордсмен мира до этого проигрывал россиянам, но на дистанции 50 м сумел взять реванш, показав первое время. Вторым финишировал Кирилл Пригода, который стал чемпионом России в этом виде программы. Тройку замкнул Данил Семьянинов.