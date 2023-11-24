Рылов — о результатах на чемпионате России: мышцы дали о себе знать

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов признался, что не ставил больших целей на чемпионате России по плаванию на короткой воде 2023 года в Санкт-Петербурге.

«Тяжело ли плыть так много? Сложно сказать. Пока плавающее состояние. Бывает, просыпаешься, высыпаешься, и всё хорошо. А сегодня тяжеловато было вставать с кровати. Мышцы дали о себе знать. Они чувствуют, что им больно. Вот так всё варьируется», — цитирует Рылова «Чемпионат».

По его словам, результаты, «на самом деле, неплохие для такой работы».

«Особенно на сотне получилось хорошо реализоваться. Если сравнивать такие же соревнования с такой же работой, я плыву быстрее на 0,3—0,4 на сотне», — добавил Рылов.

Рылов финишировал четвёртым на дистанции 50 м на спине, пятым в заплыве на 50 м вольным стилем и четвёртым на дистанции 100 м на спине.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр Климент Колесников высказался об условиях World Aquatics по допуску россиян к турнирам.