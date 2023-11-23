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Колесников: у людей в World Aquatics нет чётких границ, выдвигают условия, ничего не понимая

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Серебряный призёр Олимпийских игр Климент Колесников высказался об условиях Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) по допуску россиян к турнирам.
Колесников: у людей в World Aquatics нет чётких границ, выдвигают условия, ничего не понимая
  • РИА Новости

«Все, наверно, прекрасно понимают, что это детские игры. Всё это смешно. У людей в World Aquatics нет чётких границ, поэтому они выдвигают условия, ничего не понимая. Даже если сейчас нейтральный статус будет, через полгода могут сказать, что это ничего не значит», — приводит слова Колесникова РИА Новости.

Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета, в перечень входит запрет на общение с журналистами, а также отмечается ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее Колесников заявил, что не намерен претендовать на статус нейтрального спортсмена.

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