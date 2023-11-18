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Колесников заявил, что не намерен претендовать на статус нейтрального спортсмена

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Серебряный призёр Олимпиады пловец Климент Колесников высказался о выступлении в нейтральном статусе.

«Моё отношение к этому не изменилось. Это всё ненормально. Если только ты считаешь себя никем и готов отвернуться от всех, готов к тому, чтобы все от тебя отвернулись, тогда да. Но это не моя история», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета, в перечень входит запрет на общение с журналистами, а также отмечается ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее сообщалось, что Колесников сомневается в участии россиян в международных турнирах.

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