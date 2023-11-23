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Колесников: у меня максимально нейтральное отношение к выступлениям без флага

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Серебряный призер Олимпийских игр, рекордсмен мира Климент Колесников высказался о возможном выступлении на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Колесников: у меня максимально нейтральное отношение к выступлениям без флага
  • РИА Новости

«У меня максимально нейтральное отношение к выступлениям без флага. Кто-то глотку порвёт, чтобы получить нейтральный статус, поехать и доказать, что он молодец, а кто-то будет сидеть и говорить: «Зачем нам это? Я же патриот страны, и я не буду позорить себя и Родину», — цитирует Колесникова РИА Новости. 

Он также отметил, что будет отталкиваться от решения Всероссийской федерации плавания. По его словам, атлет должен понимать, что если он выступает сам, то идёт без финансирования и поддержки.

Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета, в перечень входит запрет на общение с журналистами, а также отмечается ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее президент ВФП Владимир Сальников прокомментировал заявление о начале подготовки Олимпийского комитета России (ОКР) к Играм-2028 в Лос-Анджелесе.

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