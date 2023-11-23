Сальников: работа ВФП по подготовке к Олимпиаде в Лос-Анджелесе идёт полным ходом
«Подготовку к Олимпиаде начинают спортсмены и тренеры, а ОКР приступил к финансированию и решению организационных вопросов. Что касается нашей федерации, то у нас работа идёт полным ходом.
Мне бы очень хотелось, чтобы все сейчас вернулись к тем ценностями, которые были обозначены в Олимпийской хартии, и не придумывали никаких манёвров для того, чтобы ухудшить существующие правила и требования, прописанные в этом символичном документе», — сказал Сальников RT.
Ранее Сальников высказался о требовании международных федераций к российским спортсменам платить за проверку их связей с ЦСКА или «Динамо».