Сальников назвал неприемлемыми условия допуска россиян к международным турнирам
«К нашей федерации не было предъявлено подобных требований, но складывается такое ощущение, что сейчас придумываются всё более новые способы, чтобы превратить якобы допуск российских спортсменов до международных соревнований в недопуск. Хотя существующие условия для наших представителей и без того неприемлемы и усугубляются различными ухищрениями, которые, конечно, не делают никому чести», — сказал Сальников RT.
Ранее сообщалось, что Сальников уверен, что иностранные спортсмены выступят на Играх дружбы.