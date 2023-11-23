Сальников назвал неприемлемыми условия допуска россиян к международным турнирам

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался о требовании международных федераций к российским спортсменам платить за проверку их связей с ЦСКА или «Динамо».

«К нашей федерации не было предъявлено подобных требований, но складывается такое ощущение, что сейчас придумываются всё более новые способы, чтобы превратить якобы допуск российских спортсменов до международных соревнований в недопуск. Хотя существующие условия для наших представителей и без того неприемлемы и усугубляются различными ухищрениями, которые, конечно, не делают никому чести», — сказал Сальников RT.

Ранее сообщалось, что Сальников уверен, что иностранные спортсмены выступят на Играх дружбы.