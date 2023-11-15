Сальников уверен, что иностранные спортсмены выступят на Играх дружбы

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участия во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.

«Ситуация очень напоминает 1980-е годы. Как мы помним, тогда был бойкот московской Олимпиады, который осуществлялся именно НОК, но тем не менее часть иностранных спортсменов приехали на соревнования. Я думаю, что приглашения с нашей стороны в любом случае будут направлены. В отличие от МОК, мы всегда держим двери открытыми и приглашаем атлетов без всяких ограничений, санкций и так далее. Уверен, участие представителей из других стран в Играх дружбы будет обеспечено», — сказал Сальников RT.

Ранее Татьяна Тарасова раскритиковала рекомендации МОК по Играм дружбы в России.