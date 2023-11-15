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Сальников уверен, что иностранные спортсмены выступят на Играх дружбы

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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участия во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.
Сальников уверен, что иностранные спортсмены выступят на Играх дружбы
  • РИА Новости

«Ситуация очень напоминает 1980-е годы. Как мы помним, тогда был бойкот московской Олимпиады, который осуществлялся именно НОК, но тем не менее часть иностранных спортсменов приехали на соревнования. Я думаю, что приглашения с нашей стороны в любом случае будут направлены. В отличие от МОК, мы всегда держим двери открытыми и приглашаем атлетов без всяких ограничений, санкций и так далее. Уверен, участие представителей из других стран в Играх дружбы будет обеспечено», — сказал Сальников RT.

Ранее Татьяна Тарасова раскритиковала рекомендации МОК по Играм дружбы в России.

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