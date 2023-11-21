Бронза Ефимовой, рекорд Бородина и результат сезона Колесникова: как стартовал ЧР по плаванию в Санкт-Петербурге

Юлия Ефимова завоевала бронзу на дистанции 50 м брассом на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Санкт-Петербурге. Эта медаль стала первой для спортсменки после двухлетней паузы в соревнованиях. Победу ожидаемо одержала Евгения Чикунова. Климент Колесников показал лучший результат сезона в мире на «стометровке» на спине, а Илья Бородин на 200 м комплексом установил новый рекорд России. Подробнее о первых двух днях турнира — в материале RT.

«Старт, как всегда, не задался»

Чемпионат России по плаванию на короткой воде в Санкт-Петербурге стал настоящим событием, поскольку на дорожку после двухлетней паузы вернулась одна из звёзд отечественного спорта Юлия Ефимова. Многие уже давно списали её со счетов, но, как показали первые дни соревнований, поторопились с выводами.

На дистанции 50 м брассом 31-летняя россиянка показала третий результат в квалификации, уступив рекордсменке мира Евгении Чикуновой 0,33 секунды. А в полуфинале и вовсе проплыла за то же время, что и чемпионка Европы.

Также по теме «Уже соскучилась по борьбе на 200 м»: почему выступление Ефимовой на чемпионате России полезно Чикуновой Юлия Ефимова после двухлетней паузы решила вернуться на дорожку и в ноябре примет участие в чемпионате России по плаванию на короткой...

При этом, по словам Ефимовой, вновь соревноваться на дорожке оказалось для неё непривычным.

«У меня до этого были только одни старты — отбор на чемпионат России в Астрахани. Очень мало, ничего непонятно. Каждый раз выходишь на старт, а всё до боли знакомо, но какое‑то необычное. Надо набирать скорость, соревноваться, чтобы выйти на свой прежний уровень», — объяснила Юлия в эфире «Матч ТВ».

Увы, в финале навязать серьёзную борьбу Чикуновой призёру Олимпийских игр не удалось. Она замешкалась на старте и существенно проигрывала соперницам на первых метрах дистанции. Тем не менее, в концовке «накатила» и, выплыв из 30 секунд, завоевала бронзу. Золото же ожидаемо досталось Евгении, которая установила личный рекорд на данной дистанции — 29,54 секунды.

«Нам было важно улучшить прошлогодний результат (29,85 — RT), и это получилось. Я довольна, и думаю, мой тренер тоже. Не очень удался единственный поворот, я потянулась к нему, и в этот момент даже засомневалась, сумею ли попасть в призы. Но всё завершилось хорошо», — отметила Чикунова.

Ефимова после финала также не выглядела расстроенной. Всё-таки спортсменка интенсивно тренируется всего пару месяцев и уже сумела завоевать медаль, пусть и бронзовую, пропустив вперёд ещё белоруску Алину Змушко.

«Начало как обычно не задалось. Даже когда я нахожусь в хорошей форме, всегда немного проигрываю девочкам. «Полтинник» — это лотерея, в которой нужно сделать старт и поворот. Сегодня мне немного не повезло.

Что не удалось? Мне кажется, я настолько хорошо знаю свои минусы, что иногда на них зацикливаюсь. Очень боюсь прыгнуть раньше. На тренировках всё намного лучше получается. Уже всё не зря? Конечно, это мой второй старт за последние два с половиной месяца, и если честно, даже на такие результаты я не рассчитывала. Конечно, хотелось побольше посоревноваться до чемпионата России, но возможности не было», — призналась Ефимова.

Интересным получился заплыв на 50 м брассом и у мужчин, поскольку в соревнованиях принимал участие рекордсмен мира Илья Шиманович. Однако в Санкт-Петербурге показать близкие к рекорду секунды он не сумел. Спортсмен в итоге обошёл чемпиона мира Кирилла Пригоду, но сильнее всех в бассейне оказался Данил Семьянинов. Он оказался быстрее белоруса на 0,06 секунды.

«Молодёжь подпирает»

В других видах программы также было, за кем следить. На дистанции 200 и 400 м вольным стилем у мужчин победил Мартин Малютин. Однако второе золото далось ему не так просто, как все рассчитывали. Спортсмен на «четырёхсотметровке» выиграл касание у 18-летнего Савелия Лузина, который большую часть времени имел преимущество в полкорпуса над более титулованным оппонентом. Но в концовке серебряный призёр Олимпиады в Токио сумел отыграть 0,8 секунды.

«Видел преимущество соперника, но как всегда отложил свою максимальную скорость на финиш. Молодёжь подпирает, в этом нет ничего удивительного», — признался Малютин после выступления.

Настоящая битва за золото развернулась и на дистанции 100 метров на спине. Сразу четыре россиянина выплыли из 50-ти секунд. Борьбу выиграл Климент Колесников, показав лучший результат сезона в мире — 49,12 секунды. Причём, по словам спортсмена, он не ставил перед собой задачи победить какой-либо рекорд.

«Сейчас не та форма, нужно было просто победить в заплыве. Ожидал такой конкуренции, знал, ребята способны проявить себя, результаты подтягиваются. Но оставался абсолютно спокоен», — отметил Колесников.

При этом, в тройку лучших не попал Евгений Рылов, пропустив вперёд не только Павла Самусенко, но и 17-летнего Мирона Лифинцева, способного, по словам специалистов, в будущем составить существенную конкуренцию лидерам.

У женщин в данном виде программы серьёзной борьбы не получилось. Победу уверенно праздновала Мария Каменева, обогнав ближайшую преследовательницу более, чем на секунду. С таким же гандикапом завоевала золото и Анна Егорова в заплыве на 200 м вольным стилем. Она опередила Дарью Клепикову, совсем недавно вернувшуюся с Игр БРИКС с девятью золотыми медалями. Впрочем, 18-летняя спортсменка из Воронежа больше специализируется на баттерфляе.

«Показала не лучшее своё время. Но для первой дистанции, считаю, неплохо. Девочки плыли медленнее, чем в прошлом году. Но кто как тренировался, тот так и выступил», — отметила Егорова.

Удивительно, но остался не очень доволен собой и Илья Бородин, установивший рекорд России на 200 м комплексом. Теперь лучший результат страны — 1:53.09.

«Мне сложно сказать, насколько зрелищным получился наш заплыв, зрителям виднее. Хотелось бы проплыть ещё быстрее. Я рассчитывал «снять» с рекорда больше, чем в итоге получилось», — признался Бородин.

Без особых проблем с не самым высоким для себя результатом победил на дистанции 200 м баттерфляем Александр Харланов. По мнению спортсмена, не лучшее время связано с тем, что в Санкт-Петербург не приехал один из его основных соперников Александр Кудашев.

Столь же легко завоевала золото и Ирина Кривоногова в заплыве на 400 м комплексом. Её преимущество над Дарьей Рогожиновой составило почти пять секунд. По словам девушки, в данном виде программы в России не хватает конкуренции, поскольку возрастные пловчихи ушли, а молодёжь пока сильно отстаёт.

«Что мне мотивирует дальше выступать? Сложно сказать. Мои близкие и семья», — добавила Кривоногова.

Также не заметила соперниц и Светлана Чимрова. Рекордсменка России на 200 метров баттерфляем выиграла соревнования с преимуществом почти в три секунды.