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Ефимова вышла в финал на дистанции 50 м брассом на чемпионате России

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Трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова вышла в финал на дистанции 50 м брассом на чемпионате России на короткой воде.
Ефимова вышла в финал на дистанции 50 м брассом на чемпионате России
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Спортсменка в полуфинальном заплыве показала результат 29,86 секунды. Также в следующий этап вышла чемпионка Европы на короткой воде Евгения Чикунова (29,86).

31‑летняя Ефимова вернулась к соревновательной практике в конце октября. В последний раз пловчиха принимала участие в соревнованиях в 2021 году.

Ефимова также является шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы. На её счету три золота чемпионата Европы на короткой воде и четыре награды высшей пробы Универсиады.

Ранее серебряный призёр Олимпиады пловец Климент Колесников высказался о выступлении в нейтральном статусе.

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