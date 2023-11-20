Трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова вышла в финал на дистанции 50 м брассом на чемпионате России на короткой воде.

Спортсменка в полуфинальном заплыве показала результат 29,86 секунды. Также в следующий этап вышла чемпионка Европы на короткой воде Евгения Чикунова (29,86).

31‑летняя Ефимова вернулась к соревновательной практике в конце октября. В последний раз пловчиха принимала участие в соревнованиях в 2021 году.

Ефимова также является шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы. На её счету три золота чемпионата Европы на короткой воде и четыре награды высшей пробы Универсиады.

Ранее серебряный призёр Олимпиады пловец Климент Колесников высказался о выступлении в нейтральном статусе.