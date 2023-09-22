«Планируется обращение в CAS»: Всероссийская федерация плавания не согласилась с критериями допуска от World Aquatics
- РИА Новости
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Во Всероссийской федерации плавания (ВФП) состоялось заседание президиума, на котором был рассмотрен вопрос об участии российских спортсменов в соревнованиях на условиях, предложенных Международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics). Список требований был обнародован ещё в начале сентября и по большому счёту повторял требования других спортивных организаций: не поддерживать СВО, не иметь контрактов с военными структурами или другими органами национальной безопасности и так далее.
Особо подчёркивалось, что будут проверяться высказывания спортсменов в социальных сетях и интервью, участие в демонстрациях и акциях, а также использование символов СВО, в частности буквы Z. Кроме того, для россиян и белорусов была введена квота — не больше одного представителя на каждой дистанции. А в командных дисциплинах выступление россиян и вовсе не допускается. Кроме того, нейтральным атлетам запрещено общаться со СМИ, а также посещать пресс-конференции и микст-зоны на соревнованиях.
Члены президиума ВФП сочли данные требования неприемлемыми и выразили полную поддержку позиции комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, которая была озвучена на расширенном заседании 14 сентября 2023 года. В итоговом заявлении говорилось о необходимости полной отмены любых рекомендаций дискриминационного характера и категорически неприемлемых параметров допуска, включая подписание какого-либо рода политических деклараций.
«Всероссийская федерация плавания будет добиваться полного восстановления законных прав наших спортсменов для участия в соревнованиях на единых условиях для спортсменов всех стран в соответствии с п. 3 Конституции World Aquatics», — говорится в заявлении пресс-службы ВФП.
Также в СМИ появилось описание декларации, которую международная федерация предлагает подписать российским спортсменам. В ней требуется обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли высказывания о ситуации на Украине, в том числе в социальных сетях, пишет «Матч ТВ». Подпись под документом предполагает также согласие с критериями допуска, представленными выше. Есть и иные требования.
«Помимо тех пунктов декларации от World Aquatics, которые уже стали доступны для СМИ, в документе присутствует пункт о предоставлении ссылок на все свои социальные сети. Нельзя будет заходить в зону для прессы. Нас просто хотят сделать изгоями без своего мнения. Очевидно, что это чудовищное унижение, через которое предлагают пройти нашим спортсменам. Помимо прочего, будет необходимо сдать четыре пробы допинг-контроля, одна из проб обязательно должна быть сдана за рубежом. И это мы не говорим о тех провокациях, которые будут ждать наших представителей на таможне и перед соревнованиями. Это откровенный беспредел и нарушение всех прав», — сказал RT первый вице-президент ВФП Виктор Авдиенко.
По его словам, в федерации уже определили порядок и последовательность действий по защите прав спортсменов.
«Планируется обращение в CAS с привлечением юриста по международным делам. Есть все шансы добиться справедливости в этом отношении. Мы видим явное нарушение устава Международной федерации водных видов спорта. Необходимы равные условия для всех. Всем хорошо известно, что не только у нас большинство спортсменов относятся к силовым ведомствам», — подчеркнул Авдиенко.
Кроме того, как стало известно RT, представители федераций по всем водным видам спорта планируют составить совместное обращение к World Aquatics с вопросами по каждому из критериев, с которыми они не согласны.
Между тем, по мнению трёхкратного олимпийского чемпиона Евгения Садового, некоторые члены сборной могут согласиться с выдвинутыми условиями, несмотря на их очевидную незаконность и дискриминационный характер.
«Безусловно, для всех членов Всероссийской федерации плавания данная декларация просто не может считаться приемлемой в своём текущем варианте. Однако, как я полагаю, у нас могут найтись некоторые спортсмены, которые согласятся пойти на нейтральный статус и подписать эту бумагу, как бы печально от этого ни было», — заявил RT бывший пловец.
Отдельно стоит отметить, что Европейская федерация плавания (European Aquatics) сохранила свои прежние рекомендации о недопуске российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.
«Такая позиция противоречит даже решению World Aquatics, которая озвучила критерии по нейтральному статусу», — отметил глава ВФП Владимир Сальников, которого цитирует «Матч ТВ».
Однако совсем без международной конкуренции российские пловцы не останутся: сборную пригласили на турнир в ЮАР, который пройдёт в середине октября.
«Пловцы из ЮАР уже приезжали к нам на соревнования, теперь и мы получили приглашение для участия в соревнованиях в Дурбане. Сейчас будет обсуждаться вопрос по составу», — отметил Сальников.
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