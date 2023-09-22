«Планируется обращение в CAS»: Всероссийская федерация плавания не согласилась с критериями допуска от World Aquatics

Всероссийская федерация плавания не согласна с предложенными World Aquatics критериями допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. По словам первого вице-президента организации Виктора Авдиенко, федерация планирует подать иск в CAS. Между тем в прессе появилась информация о декларации, которую предстоит подписать согласным на нейтральный статус атлетам. Так, им нужно сообщить о наличии контрактов с военными структурами и о публичных высказываниях по поводу ситуации на Украине, в том числе в социальных сетях. Как отметил трёхкратный олимпийский чемпион Евгений Садовый, содержание документа неприемлемо, однако некоторые члены сборной могут согласиться на предложенные условия.

Во Всероссийской федерации плавания (ВФП) состоялось заседание президиума, на котором был рассмотрен вопрос об участии российских спортсменов в соревнованиях на условиях, предложенных Международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics). Список требований был обнародован ещё в начале сентября и по большому счёту повторял требования других спортивных организаций: не поддерживать СВО, не иметь контрактов с военными структурами или другими органами национальной безопасности и так далее.

Особо подчёркивалось, что будут проверяться высказывания спортсменов в социальных сетях и интервью, участие в демонстрациях и акциях, а также использование символов СВО, в частности буквы Z. Кроме того, для россиян и белорусов была введена квота — не больше одного представителя на каждой дистанции. А в командных дисциплинах выступление россиян и вовсе не допускается. Кроме того, нейтральным атлетам запрещено общаться со СМИ, а также посещать пресс-конференции и микст-зоны на соревнованиях.

Члены президиума ВФП сочли данные требования неприемлемыми и выразили полную поддержку позиции комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, которая была озвучена на расширенном заседании 14 сентября 2023 года. В итоговом заявлении говорилось о необходимости полной отмены любых рекомендаций дискриминационного характера и категорически неприемлемых параметров допуска, включая подписание какого-либо рода политических деклараций.

«Всероссийская федерация плавания будет добиваться полного восстановления законных прав наших спортсменов для участия в соревнованиях на единых условиях для спортсменов всех стран в соответствии с п. 3 Конституции World Aquatics», — говорится в заявлении пресс-службы ВФП.

Также в СМИ появилось описание декларации, которую международная федерация предлагает подписать российским спортсменам. В ней требуется обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли высказывания о ситуации на Украине, в том числе в социальных сетях, пишет «Матч ТВ». Подпись под документом предполагает также согласие с критериями допуска, представленными выше. Есть и иные требования.

«Помимо тех пунктов декларации от World Aquatics, которые уже стали доступны для СМИ, в документе присутствует пункт о предоставлении ссылок на все свои социальные сети. Нельзя будет заходить в зону для прессы. Нас просто хотят сделать изгоями без своего мнения. Очевидно, что это чудовищное унижение, через которое предлагают пройти нашим спортсменам. Помимо прочего, будет необходимо сдать четыре пробы допинг-контроля, одна из проб обязательно должна быть сдана за рубежом. И это мы не говорим о тех провокациях, которые будут ждать наших представителей на таможне и перед соревнованиями. Это откровенный беспредел и нарушение всех прав», — сказал RT первый вице-президент ВФП Виктор Авдиенко.

По его словам, в федерации уже определили порядок и последовательность действий по защите прав спортсменов.

«Планируется обращение в CAS с привлечением юриста по международным делам. Есть все шансы добиться справедливости в этом отношении. Мы видим явное нарушение устава Международной федерации водных видов спорта. Необходимы равные условия для всех. Всем хорошо известно, что не только у нас большинство спортсменов относятся к силовым ведомствам», — подчеркнул Авдиенко.

Кроме того, как стало известно RT, представители федераций по всем водным видам спорта планируют составить совместное обращение к World Aquatics с вопросами по каждому из критериев, с которыми они не согласны.

Между тем, по мнению трёхкратного олимпийского чемпиона Евгения Садового, некоторые члены сборной могут согласиться с выдвинутыми условиями, несмотря на их очевидную незаконность и дискриминационный характер.

«Безусловно, для всех членов Всероссийской федерации плавания данная декларация просто не может считаться приемлемой в своём текущем варианте. Однако, как я полагаю, у нас могут найтись некоторые спортсмены, которые согласятся пойти на нейтральный статус и подписать эту бумагу, как бы печально от этого ни было», — заявил RT бывший пловец.

Отдельно стоит отметить, что Европейская федерация плавания (European Aquatics) сохранила свои прежние рекомендации о недопуске российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.

«Такая позиция противоречит даже решению World Aquatics, которая озвучила критерии по нейтральному статусу», — отметил глава ВФП Владимир Сальников, которого цитирует «Матч ТВ».

Однако совсем без международной конкуренции российские пловцы не останутся: сборную пригласили на турнир в ЮАР, который пройдёт в середине октября.

«Пловцы из ЮАР уже приезжали к нам на соревнования, теперь и мы получили приглашение для участия в соревнованиях в Дурбане. Сейчас будет обсуждаться вопрос по составу», — отметил Сальников.