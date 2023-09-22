Авдиенко: ВФП обратится в суд, чтобы добиться справедливости у World Aquatics

Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко рассказал о работе по восстановлению в правах российских спортсменов.

«Всероссийская федерация плавания уже обговорила порядок и последовательность своих действий. Планируется обращение в суд с привлечением юриста по международным делам. Есть все шансы добиться справедливости в этом отношении. Мы видим явное нарушение устава Международной федерации плавания. Необходимы равные условия для всех. Всем хорошо известно, что не только у нас большинство спортсменов относятся к силовым ведомствам», — заявил Авдиенко RT.

Ранее Авдиенко высказался о своём отношении к декларации от World Aquatics.