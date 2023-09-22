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Авдиенко назвал чудовищным унижением декларацию от World Aquatics

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Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко высказался о своём отношении к декларации от World Aquatics.
Авдиенко назвал чудовищным унижением декларацию от World Aquatics
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«Помимо тех пунктов декларации от World Aquatics, которые уже стали доступны для СМИ, в документе также присутствует пункт о предоставлении ссылок на все свои социальные сети. Нельзя будет заходить в зону для прессы, нас просто хотят сделать изгоями без своего мнения. Очевидно, что это чудовищное унижение, через которое предлагают пройти нашим спортсменам. Помимо прочего, будет необходимо сдать четыре пробы допинг-контроля, одна из проб обязательно должна быть сдана за рубежом. И это мы ещё не говорим о тех провокациях, которые будут ждать наших представителей на таможне и перед соревнованиями. Это откровенный беспредел и нарушение всех прав», — заявил Авдиенко RT.

Ранее советский и российский пловец трёхкратный олимпийский чемпион Евгений Садовый прокомментировал ситуацию вокруг декларации допуска от World Aquatics.

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