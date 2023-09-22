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Садовый считает, что некоторые спортсмены подпишут декларацию от World Aquatics

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Советский и российский пловец, трёхкратный олимпийский чемпион Евгений Садовый прокомментировал ситуацию вокруг декларации допуска от World Aquatics.

«Безусловно, для всех членов Всероссийской федерации плавания данная декларация просто не может считаться приемлемой в своём текущем варианте. Однако, как я полагаю, у нас могут найтись некоторые спортсмены, которые согласятся пойти на нейтральный статус и подписать данную бумагу, как бы печально от этого ни было», — заявил Садовый RT.

Ранее Всероссийская федерация плавания назвала неприемлемыми критерии допуска от World Aquatics.

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