Садовый считает, что некоторые спортсмены подпишут декларацию от World Aquatics

Советский и российский пловец, трёхкратный олимпийский чемпион Евгений Садовый прокомментировал ситуацию вокруг декларации допуска от World Aquatics.

«Безусловно, для всех членов Всероссийской федерации плавания данная декларация просто не может считаться приемлемой в своём текущем варианте. Однако, как я полагаю, у нас могут найтись некоторые спортсмены, которые согласятся пойти на нейтральный статус и подписать данную бумагу, как бы печально от этого ни было», — заявил Садовый RT.

Ранее Всероссийская федерация плавания назвала неприемлемыми критерии допуска от World Aquatics.