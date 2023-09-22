ВФП назвала неприемлемыми критерии допуска от World Aquatics

Всероссийская федерация плавания (ВФП) выступила с заявлением по поводу критериев World Aquatics по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

«Президиум ВФП считает неприемлемыми «критерии участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях World Aquatics. ВФП будет добиваться полного восстановления законных прав наших спортсменов для участия в соревнованиях на единых условиях для спортсменов всех стран в соответствии с п. 3 Конституции World Aquatics», — говорится в заявлении.

Как сообщает «Матч ТВ», организация предлагает российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и выяснить, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

Также подтвердилось, что World Aquatics допустит россиян в индивидуальных видах.

Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета, в перечень входит запрет на общение с журналистами, а также отмечается ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее Владимир Сальников рассказал, что организация будет добиваться полного восстановления прав россиян по участию в турнирах World Aquatics.