Чикунова: интереснее плавать из-за противостояния «Спартак» — «Зенит» с Ефимовой
- РИА Новости
«Стало интереснее плавать из-за нашего с Юлией Ефимовой противостояния «Спартак» — «Зенит». А так всё так же. Я сегодня боролась, смогла приплыть первой. Всё равно конкуренция ощущается», — цитирует Чикунову «Чемпионат».
Результат спортсменки — 1:02,80. Второе место заняла белорусская пловчиха Алина Змушко (1:04,41). Тройку замкнула трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова (1:05,37).
Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит с 20 по 25 ноября в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что Мария Каменева одержала победу на чемпионате России по плаванию на короткой воде на дистанции 50 м на спине в Санкт‑Петербурге.