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Чикунова: интереснее плавать из-за противостояния «Спартак» — «Зенит» с Ефимовой

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Российская пловчиха Евгения Чикунова, многократная чемпионка России, прокомментировала свою победу в финале чемпионата России на короткой воде на дистанции 100 м брассом.
Чикунова: интереснее плавать из-за противостояния «Спартак» — «Зенит» с Ефимовой
  • РИА Новости

«Стало интереснее плавать из-за нашего с Юлией Ефимовой противостояния «Спартак» — «Зенит». А так всё так же. Я сегодня боролась, смогла приплыть первой. Всё равно конкуренция ощущается», — цитирует Чикунову «Чемпионат».

Результат спортсменки — 1:02,80. Второе место заняла белорусская пловчиха Алина Змушко (1:04,41). Тройку замкнула трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова (1:05,37).

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит с 20 по 25 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Мария Каменева одержала победу на чемпионате России по плаванию на короткой воде на дистанции 50 м на спине в Санкт‑Петербурге.

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